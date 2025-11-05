Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Viral Pemotor Mengadang Ambulans Bawa Pasien di Bandung, Begini Kejadiannya

Rabu, 05 November 2025 – 02:22 WIB
Viral Pemotor Mengadang Ambulans Bawa Pasien di Bandung, Begini Kejadiannya - JPNN.COM
Polsek Banjaran saat memediasi pengendara motor yang mengadang mobil ambulans yang sedang membawa pasien di Banjaran, Kabupaten Bandung. Foto: doc. Polsek Banjaran

jpnn.com - Seorang pengendara motor mengamuk dan mengadang ambulans yang sedang membawa pasien di Kabupaten Bandung. Aksi tersebut terekam dan viral di media sosial. 

Dalam rekaman video yang dilihat JPNN, terlihat ambulans melaju dari arah Cimaung menuju ke arah Banjaran. Saat tiba di lokasi, terjadi kepadatan lalu lintas. 

Tampak ambulans itu memutuskan untuk mengambil jalur kanan dan menyusul antrean kendaraan yang ada di sebelah kiri. Setelah itu dari arah yang berlawanan secara tiba-tiba ada pemotor yang mengadang.

Baca Juga:

Pemotor itu tiba-tiba berhenti di depan ambulans tersebut beberapa saat. Kemudian pengendara motor itu mengarahkan kendaraannya ke bagian sopir ambulans. 

Terdengar pemotor tersebut menantang sopir ambulans untuk menabrakan mobilnya. Namun, sang sopir tetap menjelaskan bahwa tengah membawa pasien. 

Diketahui, aksi tersebut terjadi di Jalan Raya Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung pada Minggu (2/11/2025). Setelah viral, polisi pun bergerak mencari pelaku. 

Baca Juga:

Kapolsek Banjaran Kompol Sudi Hartono mengatakan, saat kejadian ambulans tengah membawa pasien yang sakit dari Desa Cempaka, Kecamatan Cimaung, dengan tujuan Rumah Sakit (RS) Santoso di Kota Bandung. 

"Tiba-tiba dihadang oleh pengemudi motor. Setelah itu keduanya sempat berdebat dan kembali melanjutkan perjalanan," kata Sudi saat dikonfirmasi, Selasa (4/11). 

Polsek Banjaran memediasi pengendara motor yang mengadang ambulans yang sedang membawa pasien di Banjaran, Kabupaten Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ambulans  mengadang ambulans  Bandung  Pemotor  pasien  Polresta Bandung  Viral 
BERITA AMBULANS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp