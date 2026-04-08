Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Viral Pengadaan 25.000 Motor Listrik BGN, Purbaya Ungkap Fakta Ini

Rabu, 08 April 2026 – 15:10 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bicara soal gaji ke-12 ASN PNS dan PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kabar pengadaan 25.000 motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional yang viral di media sosial.

Purbaya mengungkapkan rencana pengadaan motor listrik untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memang pernah diajukan dalam anggaran kepada Kementerian Keuangan.

Namun, dia menyatakan usulan pengadaan kendaraan tersebut telah ditolak pada tahun 2025.

Baca Juga:

"Ini setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kalau nggak salah, ditolak," kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Purbaya menegaskan dirinya belum mengetahui rincian anggaran motor listrik program untuk tahun berjalan dan akan melakukan pengecekan ulang.

Menurutnya, perlakuan terhadap usulan pengadaan barang pada tahun ini semestinya tidak berbeda dengan tahun lalu.

Baca Juga:

"Yang tahun ini saya nggak tahu, saya akan lakukan cek lagi. Harusnya sama treatment-nya," imbuh Menkeu.

Purbaya juga menyoroti prioritas utama anggaran seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok, yakni makanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   motor listrik bgn  purbaya  Badan Gizi Nasional  Menkeu  MBG  motor listrik 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp