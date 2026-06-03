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JPNN.com - Kriminal

Viral Pengendara Kena Pungli di Jakbar, Sahroni: Tindak Tegas Biar Tidak Menjamur

Rabu, 03 Juni 2026 – 20:12 WIB
Viral Pengendara Kena Pungli di Jakbar, Sahroni: Tindak Tegas Biar Tidak Menjamur - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti aksi pungutan liar (pungli) terhadap pengguna jalan di kawasan Pertigaan Kamal, dekat Sambal Bakar Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin malam (1/6) sekitar pukul 21.00 WIB.

Kasus dugaan pungli itu mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah orang diduga melakukan pungutan terhadap pengendara yang melintas di lokasi itu.

Terkait kejadian itu, Ahmad Sahroni meminta Kapolres Metro Jakarta Barat segera bergerak cepat mengidentifikasi dan menangkap para pelaku yang terlibat.

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"Saya minta Pak Kapolres Jakbar langsung tindak para pelaku. Kejar sampai dapat, ciduk semuanya," kata Sahroni di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dia mengatakan masyarakat belum selesai menghadapi persoalan begal, sekarang muncul lagi aksi pungli yang meresahkan pengendara.

"Jangan dianggap sepele. Karena kalau praktik-praktik kejahatan jalanan seperti ini diberi ruang sedikit saja, pasti akan menjamur dan menjadi inspirasi bagi pelaku lain untuk melakukan hal serupa," tuturnya.

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Menurut Sahroni, ketegasan aparat sangat penting untuk mencegah kejahatan serupa menyebar ke wilayah lain dan menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

"Hari ini ketahuan di Jakarta Barat, besok bisa muncul di Jakarta Utara, atau daerah lainnya," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti aksi pungutan liar (pungli) terhadap pengendara di kawasan Pertigaan Kamal, Jakarta Barat.

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TAGS   pungli  Jakbar  Pengendara  Viral  Sahroni  Ahmad Sahroni  pungutan liar 
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