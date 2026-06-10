Viral Perlakuan Tak Terpuji Oknum Fans Garuda, Beckham Putra Balas Lewat Pesan Berkelas

jpnn.com, JAKARTA - Insiden intimidasi oknum suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tidak menyurutkan mental bertanding Beckham Putra demi lambang Garuda di dada.

Melalui pernyataan resminya, penggawa asal klub Persib Bandung ini berjanji untuk terus memberikan kemampuan terbaiknya di atas lapangan hijau.

Hal ini dikatakan Beckham setelah ia mendapatkan perlakukan tidak terpuji dari oknum suporter timnas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, setelah laga melawan Mozambik yang diakhiri dengan kemenangan 1-0.

"Saya selalu memberikan 100 persen bahkan lebih kemampuan saya, untuk Indonesia. Apa pun yang dikatakan di luar sana, tidak akan mengubah komitmen saya untuk terus berjuang demi Merah Putih,' kata Beckham melalui unggahan pribadinya di Instagram, Rabu.

Diketahui, setelah pertandingan kemarin malam, Beckham yang merupakan penggawa Persib terlihat dari sebuah unggahan video di media sosial mendapatkan perlakuan tak terpuji dari oknum suporter timnas yang hadir di SUGBK.

Insiden ini sampai membuat Beckham melakukan konfrontasi ke pelaku, sebelum kemudian dia ditenangkan oleh Kevin Diks yang marah besar kepada pelaku setelah rekannya mendapat perlakukan tidak pantas.

"Setiap pengalaman adalah pelajaran untuk terus bertumbuh. Terima kasih kepada mereka yang tetap percaya dan terima kasih juga kepada mereka yang membuat saya semakin kuat," kata pemain berusia 24 tahun itu.

Beckham sendiri sejak debutnya pada Juni tahun lalu, kini telah mengantongi delapan caps dengan koleksi dua gol.