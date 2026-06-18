Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Viral Potongan Pajak JHT Capai Rp 12 Juta, Begini Aturan Pencairan Dana Pensiun

Kamis, 18 Juni 2026 – 10:00 WIB
Viral Potongan Pajak JHT Capai Rp 12 Juta, Begini Aturan Pencairan Dana Pensiun - JPNN.COM
Viral potongan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp 12 juta, begini penjelasan aturan pencairan dana pensiun. Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Media sosial tengah diramaikan oleh keluhan seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkejut karena saldo Jaminan Hari Tua (JHT) miliknya dipotong pajak hingga Rp 12 juta saat masa pensiun.

Dalam video yang beredar, dia mengaku pernah mencairkan 10 persen saldo JHT-nya lebih awal untuk kebutuhan mendesak.

Lantas, bagaimana sebenarnya aturan pajak pencairan dana JHT?

Baca Juga:

Dilansir dari laman pajakku.com, dijelaskan, peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki opsi untuk mencairkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) sebelum mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

Namun, ada konsekuensi perpajakan yang harus dipahami agar tidak kaget saat pengambilan dana di kemudian hari.

Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2015, peserta memang diizinkan mencairkan maksimal 30% saldo untuk kepemilikan rumah, atau 10% untuk kebutuhan lain.

Baca Juga:

Fasilitas ini ditujukan bagi peserta yang membutuhkan dana darurat tanpa harus menunggu masa pensiun.

Namun, setiap pencairan sebagian akan mengubah status perpajakan peserta.

Viral potongan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp 12 juta, begini penjelasan aturan pencairan dana pensiun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pajak  JHT  BPJS Ketenagakerjaan  dana pensiun  NPWP 
BERITA PAJAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp