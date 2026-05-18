Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Viral Pria Berkaus 'Darah Polisi Itu Segar' Berpose di Markas Intel Kodim, Ternyata

Senin, 18 Mei 2026 – 09:48 WIB
Viral Pria Berkaus 'Darah Polisi Itu Segar' Berpose di Markas Intel Kodim, Ternyata - JPNN.COM
Tampak dari belakang, Muhammad Burhanuddin berpenutup kepala mengenakan kaus “Darah Polisi Itu Segar” saat demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Mapolresta Pati, Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com.

jpnn.com, PATI - Pengguna media sosial dihebohkan dengan video seorang pria berpenutup kepala mengenakan kaus hitam dengan tulisan "Darah Polisi Itu Segar" saat demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Mapolresta Pati, Jawa Tengah.

Dalam video tersebut, pria berambut gondrong itu melakukan vandalisme di jalan. Dia tampak sebagai bagian dari massa AMPB yang protes dan mendesak pencopotan Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi.

Namun, di saat aksinya viral, muncul foto pria yang belakangan diketahui bernama Muhammad Burhanuddin itu berpose tangan mengepal di Kantor Unit Intel Kodim 0718 Pati.

Baca Juga:

Kendati begitu, Burhanuddin langsung mengklarifikasi perbuatannya dengan menyatakan bahwa dirinya merupakan masyarakat sipil.

Dalam klarifikasinya, Burhanuddin diapit oleh Dandim 0718 Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto dan Plt Wakapolresta Pati Kompol Anwar.

“Saya masyarakat sipil, bukan anggota unit Intel Kodim 0718 Pati,” kata Burhanuddin bertopi, memakai masker dengan kaus hitam singlet dan rambutnya terurai.

Baca Juga:

Burhanuddin memohon maaf kepada institusi TNI dan Polri serta publik atas kegaduhan yang diperbuatnya. Dia bilang bahwa aksinya ikut unjuk rasa bersama AMPB adalah murni atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang menyuruh.

“Mohon maaf terkait beredarnya video di media sosial yang terdapat foto saya di Kantor Intel Kodim 0718 Pati,” katanya.

Berpose di Kantor Unit Intel Kodim 0718 Pati lalu diklarifikasi bahwa pria berambut gondrong berkaus “Darah Polisi Itu Segar” adalah masyarakat sipil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Darah Polisi itu Segar  Aksi Demo  intel kodim  Video Viral 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp