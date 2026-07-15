Viral Pungli Pembuatan SIM, Polantas di Denpasar Ini Diperiksa Propam

jpnn.com - Polresta Denpasar memeriksa seorang anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang diduga terlibat dalam pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) di luar prosedur setelah beredar video di media sosial terkait dugaan pungutan liar atau pungli pembuatan SIM.

Kasat Lantas Polresta Denpasar Kompol Muhammad Bhayangkara Putra Sejati menyebut pemeriksaan internal dilakukan segera setelah video tersebut beredar di media sosial.

"Kami tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota. Saat ini oknum petugas sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Propam Polresta Denpasar," katanya.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, dia memastikan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pendalaman, pemohon SIM yang terlihat dalam video datang ke Satpas SIM Polresta Denpasar bersama seorang rekannya yang diduga telah berkoordinasi dengan oknum petugas untuk membantu proses penerbitan SIM A di luar mekanisme pelayanan yang berlaku.

Menurut Bhayangkara, tindakan tersebut bertentangan dengan standar operasional prosedur pelayanan SIM di Satpas Polresta Denpasar.

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Anggota berinisial DL yang diduga terlibat saat ini telah menjalani pemeriksaan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Denpasar. Jika terbukti melanggar, yang bersangkutan akan dikenai sanksi.

Selain memeriksa anggota, Polresta Denpasar juga mendalami dugaan upaya pemerasan oleh dua orang yang mengaku sebagai wartawan dari luar Bali.