JPNN.com - Nasional - Humaniora

Viral Rekaman Langkah Kaki Kopilot Pesawat ATR

Rabu, 21 Januari 2026 – 08:06 WIB
Pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (17/1). Foto: ilustrasi/diambil dari indonesia-air.com

jpnn.com, JAKARTA - Beredar video viral adanya rekaman langkah kaki yang terdeteksi pada smartwatch milik Kopilot Pesawat ATR 42-500 Muhammad Farhan Gunawan.

Pesawat ATR 42-500 diketahui jatuh wilayah pegunungan Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pesawat itu mengangkut 10 orang.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengungkap fakta, viralnya langkah kaki salah satu penumpang merupakan rekaman pada beberapa bulan lalu saat mengunjungi Yogyakarta.

"Kami dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan, bahkan Tim Siber ikut juga, ini setelah dikonfirmasi ternyata itu adalah rekaman beberapa bulan yang lalu pada saat yang bersangkutan jalan-jalan di Jogja," kata Syafii dikutip Rabu (21/1).

Hal itu pun, kata dia, telah disampaikan pada pihak keluarga Farhan.

"Dari pihak keluarga juga sudah memahami, dan kita juga memahami perasaan keluarga, makanya itu di-broadcast," kata dia.

Sebelumnya, beredar di media mengenai keterangan dari kerabat Kopilot Farhan yang mendeteksi langkah pria itu melalui smartwatch.

Pihak keluarga yang mengecek smartwatch milik korban menemukan rekaman pergerakan langkah kaki Farhan.

Beredar video viral adanya rekaman langkah kaki yang terdeteksi pada smartwatch milik Kopilot Pesawat ATR 42-500 Muhammad Farhan Gunawan.

TAGS   Pesawat Jatuh  pesawat ATR 42-500  bangkai pesawat jatuh  korban pesawat jatuh  Basarnas  Tim Sar 
