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JPNN.com - Kriminal

Viral! Rumah Karyawan BUMN Dibobol, Mobil hingga Emas Batangan Jadi Barang Bukti

Jumat, 17 Juli 2026 – 17:01 WIB
Viral! Rumah Karyawan BUMN Dibobol, Mobil hingga Emas Batangan Jadi Barang Bukti - JPNN.COM
Pelaku saat diamankan petugas. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, MUARA ENIM - Aksi pencurian yang sempat viral di media sosial dan meresahkan warga Muara Enim akhirnya berhasil diungkap. 

Tim Rajawali Satreskrim Polres Muara Enim menangkap seorang pelaku pembobolan rumah yang menggasak mobil, emas batangan, hingga dokumen penting milik korban. 

Pelaku berinisial IMM (25) ditangkap di Kota Palembang, setelah polisi melakukan penyelidikan intensif dan berkoordinasi dengan Unit Reskrim Polsek Sako Polrestabes Palembang. 

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Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP M. Andrian menerangkan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja cepat aparat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan korban.

"Kasus ini bermula pada Rabu 1 Juli 2026 sekitar pukul 07.00 WIB, korban Maulana Yunus (27) seorang karyawan BUMN, baru pulang bekerja dan mendapati rumahnya di Perumahan Bukit Enim Lestari, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim telah dibobol pencuri," terang Andrian, Jumat (17/7/2026). 

Tak hanya satu unit Honda Mobilio yang raib dari garasi, pelaku juga menggasak berbagai barang berharga, seperti emas batangan antam, BPKB kendaraan, sertifikat hak milik rumah, televisi, hingga kunci mobil dan kunci cadangan rumah.

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Korban kemudian melapor kejadian tersebut ke Polres Muara Enim.

Berbekal hasil olah tempat kejadian perkara dan informasi yang dihimpun di lapangan, polisi berhasil meledak keberadaan pelaku hingga ke Palembang. 

Pelaku yang membobol rumah karyawan BUMN di Muara Enim ditangkap, barang bukti mobil dan emas antam turut diamankan.

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TAGS   rumah karyawan bumn  rumah karyawan bumn dibobol maling  Polres muara enim  Polrestabes Palembang 

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