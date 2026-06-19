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JPNN.com - Daerah

Viral Sejoli Bermesum di Semarang, Polisi Turun Tangan

Jumat, 19 Juni 2026 – 20:04 WIB
Viral Sejoli Bermesum di Semarang, Polisi Turun Tangan - JPNN.COM
Seseorang sedang menonton video viral terkait sejoli bermesum di Taman Bangetayu Kota Semarang. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN

jpnn.com - SEMARANG - Beredar video sejoli berbuat mesum di Taman Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Kepolisian pun kini menyelidiki adegan tak senonoh tersebut.

Dalam video amatir yang viral di media sosial, pasangan muda mudi bermesum itu terlihat sang perempuan duduk dipangku laki-laki di bangku taman.

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Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis (18/6) sekitar pukul 20.45 WIB.

“Kami masih mendalami,” kata Kompol Rismanto, Jumat (19/6).

Kini pihaknya sedang menyelidiki dengan memeriksa saksi dan rekaman video kamera pengawas atau CCTV yang dipasang di sekitar lokasi kejadian.

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Dari dua saksi yang dimintai keterangan, tidak mengetahui adanya kemesuman tersebut.

“Itu kan sebelah Balai Kelurahan Bangetayu ada warung, tadi malam tutup, dia tidak tahu siapa yang melakukan itu, terus penjaga di kelurahan itu juga tidak tahu. Kami sudah periksa dua saksi yang di sekitar lokasi tidak tahu itu siapa yang melakukan,” ujarnya.

Polisi turun tangan menyelidiki sejoli bermesum di Taman Bangetayu Kota Semarang.

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TAGS   Mesum  Semarang  sejoli mesum di Semarang  polsek genuk 
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