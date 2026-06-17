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JPNN.com - Kriminal

Viral Tawuran Disertai Curanmor dan Penganiayaan

Rabu, 17 Juni 2026 – 04:50 WIB
Viral Tawuran Disertai Curanmor dan Penganiayaan - JPNN.COM
Seorang pelaku tawuran dan penganiayaan memegang senjata tajam terekam CCTV. ANTARA/HO-Polres Karawang

jpnn.com, KARAWANG - Aparat kepolisian mengungkap kasus tawuran yang disertai pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan penganiayaan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Peristiwa itu sempat viral di media sosial.

"Menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait video viral aksi kelompok remaja bersenjata tajam di wilayah Klari, petugas langsung melakukan penyelidikan intensif. Hasilnya, satu orang pelaku berhasil kami tangkap," kata Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, Selasa.

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Pelaku yang diamankan berinisial AHS (21), warga Dusun Krajan II, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

AHS ditangkap pada Jumat (12/6) sekitar pukul 14.30 WIB di Kantor Security Mall KCP Karawang.

"Saat diinterogasi petugas, AHS mengakui seluruh perbuatannya. Yang bersangkutan juga mengakui dirinya membawa celurit saat aksi penyerangan yang dilakukan bersama rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran," kata Cep.

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Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa satu senjata tajam jenis celurit yang diduga digunakan saat melakukan penyerangan terhadap korban.

Saat ini AHS beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Karawang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Itu dia pelaku tawuran disertai curanmor dan penganiayaan yang viral di media sosial.

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TAGS   tawuran  curanmor  penganiayaan  Viral  Karawang 
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