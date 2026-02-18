Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Viral 'Tembok Ratapan Solo', Ahmad Ali: Enggak Nyenggol Jokowi, Enggak Makan?

Rabu, 18 Februari 2026 – 20:05 WIB
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali merespons terkait viral di media sosial penanda rumah Presiden ke-7 RI Jokowi di Google Maps disebut sebagai tembok ratapan Solo. Foto: ANTARA/Darwin Fatir.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, memberikan tanggapan menohok terkait viralnya penyematan nama 'Tembok Ratapan Solo' pada titik koordinat kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Google Maps.

Fenomena ini memicu munculnya istilah di media sosial "tidak senggol Jokowi, tidak makan?".

Ahmad Ali mengaku heran dengan motif di balik aksi tersebut yang menargetkan rumah pribadi Jokowi di Jalan Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo.

"Nah, itu juga menjadi pertanyaan bagi saya. Apakah tidak menyenggol Jokowi, mereka tidak makan?" kata Ahmad Ali saat dihubungi JPNN.com, Rabu (13/2).

Dia mengatakan makin banyak yang membicarakan Jokowi, justru membantu menaikkan popularitas beliau. 

Ali juga mengatakan jika Jokowi ingin membantu partai berlogo gajah itu ialah hak yang dimiliki mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Saya rasa pak jokowi juga masih punya hak politik, seperti para mantan presiden sebelumnya yang ingin membesarkan anaknya untuk menjadi tokoh, itu juga yang dilakukan Pak Jokowi. Cuma, mungkin mereka tidak seperti Pak Jokowi yang hingga saat ini masih banyak yang mencintai beliau," lanjutnya.

Dia menegaskan saat ini masih banyak yang membicarakan Jokowi mungkin dari kelompok pembenci justru membantu menaikkan popularitasnya. 

Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali ramai dibicarakan setelah kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1 ditandai dengan nama 'Tembok Ratapan Solo' di Google Maps.

TAGS   tembok ratapan Solo  Joko Widodo  Jokowi  PSI  Ahmad Ali PSI 

