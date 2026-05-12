Viral Video Keributan Pemain Persija dan Persib, PSSI Belum Mau Ambil Kesimpulan

jpnn.com - Video keributan antarpemain Persija Jakarta dan Persib Bandung seusai pertandingan viral di media sosial. PSSI pun angkat bicara terkait insiden tersebut.

Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga mengaku telah melihat rekaman yang beredar. Namun, dia belum ingin terburu-buru mengambil kesimpulan terkait insiden yang terjadi setelah kemenangan Persib 2-1 atas Persija pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Dalam potongan video yang viral itu, gelandang Persib Beckham Putra tampak berada di tengah kerumunan sejumlah pemain Persija. Beckham terlihat sempat didorong dan dijambak oleh salah satu pemain lawan.

Insiden tersebut memicu berbagai spekulasi di kalangan suporter, terlebih beberapa nama besar terlihat berada di lokasi, mulai dari Carlos Eduardo, Rizky Ridho, hingga Witan Sulaeman.

Dari kubu Persib, Eliano Reijnders, Dedi Kusnandar, dan Marc Klok juga terekam berada di sekitar kejadian.

Arya meminta publik tidak langsung terpancing potongan video yang beredar liar di media sosial.

Menurutnya, banyak pemain yang disebut terlibat justru merupakan sosok yang kerap bersama saat membela Timnas Indonesia.

"Sudah lihat tapi kabur ya, enggak dicek detail ya," ujar Arya.