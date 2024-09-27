Viral Video Mesum di Pos Polisi Tulungagung, AKP Taufik Bilang Begini

jpnn.com - Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tulungagung, Jawa Timur menyelidiki video mesum yang viral di media sosial.

Video mesum viral itu memperlihatkan sepasang pria dan perempuan diduga melakukan perbuatan tidak pantas di pos polisi simpang empat Kemuning, Kelurahan Kutoanyar, Kabupaten Tulungagung.

Kasatlantas Polres Tulungagung AKP Taufik Nabila mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti video tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan langsung.

"Setelah video itu beredar, kami langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Saat petugas tiba, pos dalam kondisi kosong dan tidak ditemukan siapa pun," kata Taufik, Selasa (6/1/2026).

Menurut AKP Taufik, polisi yang ke lokasi tidak menemukan barang-barang mencurigakan di dalam pos, termasuk alat kontrasepsi, saat dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara.

Taufik menambahkan pos polisi simpang empat Kemuning merupakan pos aktif yang digunakan untuk pengaturan lalu lintas, khususnya pada pagi hari dan saat terjadi kepadatan arus kendaraan.

Namun demikian, pos polisi tersebut tidak dijaga petugas selama 24 jam.

Menurut dia, kondisi pos yang terbuka dan tidak dilengkapi pintu memungkinkan siapa saja masuk ke dalam area pos saat tidak ada petugas yang berjaga.