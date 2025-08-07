Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Viral Video Penemuan Puluhan Kepala Kucing di Sidoarjo, Polisi Temukan Faktanya

Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:40 WIB
Viral Video Penemuan Puluhan Kepala Kucing di Sidoarjo, Polisi Temukan Faktanya
Kondisi Pasar Sepanjang di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis (7/8/2025) siang yang beroperasi dengan normal di tengah isu penemuan potongan kepala kucing di lokasi terkait. (ANTARA/Fahmi Alfian)

jpnn.com, SIDOARJO - Viral di media sosial penemuan puluhan potongan kepala kucing di Pasar Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur.

Polisi memastikan bahwa isu itu tidak benar.

Dalam video yang pertama kali diunggah oleh akun media sosial @momscat.tina di TikTok dan menampilkan kesaksian beberapa pedagang terkait penemuan bangkai kepala kucing di sekitar lapak berjualan.



"Kabar tersebut adalah hoaks. Salah satu pedagang wanita dalam video tersebut berinisial S sudah kami mintai keterangan dan ternyata yang bersangkutan pun tidak mengetahui secara langsung adanya kejadian itu, hanya dengar dari cerita mulut ke mulut," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Taman Ipda ?????Andri Sasongko, Kamis.

Selain itu, Andri menjelaskan pihaknya juga telah mengkonfirmasi Kepala Pasar Sepanjang, Sumali, terkait hal tersebut.

Dia menyatakan pihak pengelola pasar pun telah memastikan bahwa isu tersebut merupakan kabar yang tidak benar dan hanya bersumber dari keterangan tanpa bukti beberapa pedagang.



Andri menuturkan juga telah meminta keterangan petugas kebersihan di pasar terkait yang juga menyatakan bahwa tidak pernah ditemukan bangkai kepala kucing sesuai apa yang dikatakan pedagang dalam video yang beredar tersebut.

Dia pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan kejadian yang meresahkan masyarakat kepada polisi.



TAGS   Viral  Sidoarjo  Video Viral  Kucing 
