Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Viral Video Penyerangan Pegawai Ritel di Pasar Minggu Jaksel

Senin, 02 Februari 2026 – 11:56 WIB
Viral Video Penyerangan Pegawai Ritel di Pasar Minggu Jaksel - JPNN.COM
Tangkapan layar video pegawai ritel yang diserang sekelompok orang di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2026). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Sekelompok orang menyerang pegawai ritel di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (31/1) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Mohamad Iskandarsyah mengatakan masih menyelidiki kasus ini.

"Masih dilidik," katanya kepada wartawan, Senin.

Baca Juga:

Dia mengatakan pihaknya masih mengumpulkan keterangan sebagai tindakan lebih lanjut.

Sebelumnya, viral sebuah video di media sosial @infojkt24 yang memperlihatkan sekelompok orang berseteru hingga menghancurkan barang yang ada di toko ritel.

Dalam keterangan unggahan tersebut, diduga sebuah mobil menabrak sepeda motor yang terparkir di area toko ritel.

Baca Juga:

Pemilik motor itu kemudian meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

Pengemudi mobil mengatakan keluarganya akan datang untuk menyelesaikan persoalan itu di lokasi kejadian.

Sekelompok orang menyerang pegawai ritel di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jaksel. Viral.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Viral  Penyerangan  Pasar Minggu  Video Viral 
BERITA VIRAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp