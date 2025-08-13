Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Viral Video Penyiksaan Kucing, Lirabica Lapor Polisi

Rabu, 13 Agustus 2025 – 20:48 WIB
Viral Video Penyiksaan Kucing, Lirabica Lapor Polisi - JPNN.COM
Ilustrasi kucing. Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - Finalis Miss Earth 2019 Lirabica mengecam aksi kekerasan terhadap kucing yang diduga dilakukan dua orang oknum pegawai swasta di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Video penyiksaan kucing tersebut viral di media sosial instagram.

Dalam video viral tersebut tampak seorang pria menginjak kepala seekor kucing hingga kucingnya berontak untuk melepaskan diri.

Baca Juga:

"Sungguh keji menyiksa makhluk Allah yang lemah," kata Lirabica melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (13/8/2025).

Lirabica pun memberikan perhatian terkait kasus itu dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

"Alhamdulillah saya sudah tiba di Indonesia dan langsung menuju TKP," ucapnya.

Baca Juga:

Selain itu, dia bersama komunitas pencinta kucing telah melaporkan kejadian itu kepada polisi.

"Terima kasih banyak atas laporan dan informasinya warga PIK 2 dan Masyarakat Indonesia. Alhamdulillah Kasus ini sudah ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia," ucapnya.

Finalis Miss Earth 2019 Lirabica mengecam aksi kekerasan terhadap kucing yang diduga dilakukan dua orang oknum pegawai swasta di Banten.

TAGS   Kucing  penganiayaan kucing  Viral  Lirabica 
