JPNN.com - Daerah

Viral Video 'Skandal Smanse’ Bikinan Alumni SMAN 11 Semarang, Polda Jateng Merespons

Rabu, 15 Oktober 2025 – 10:00 WIB
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) turun tangan menyelidiki kasus pembuatan dan penyebaran konten video syur berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence/AI yang mencatut nama SMA Negeri 11 Semarang.

Pelaku diketahui bernama Chiko Radityatama Agung Putra, alumni sekolah tersebut yang kini tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Viral Video &#039;Skandal Smanse’ Bikinan Alumni SMAN 11 Semarang, Polda Jateng MeresponsChiko Radityatama Agung Putra meminta maaf atas perbuatannya di SMAN 11 Semarang. FOTO: Tangkapan layar akun Instagram @sman11semarang.official.

Baca Juga:

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyampaikan bahwa kasus video AI tersebut kini dalam pemantauan Direktorat Siber.

Pihaknya juga membuka ruang bagi korban untuk segera melapor agar proses hukum dapat berjalan.

“Saat ini Dit Siber Polda Jateng masih melakukan monitoring terhadap peristiwa tersebut. Bilamana ada pihak yang mengadu ke kepolisian, akan segera ditindaklanjuti,” ujar Artanto kepada JPNN.com, Rabu (15/10) pagi.

Baca Juga:

Dirinya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi AI.

Menurutnya, penggunaan teknologi tanpa etika, terlebih untuk membuat konten bermuatan asusila, dapat berimplikasi hukum.

Polisi minta korban segera melapor. Mahasiswa Hukum Undip akui buat video tak senonoh dengan teknologi AI.

