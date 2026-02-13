Viral Videonya ke Minimarket Cuma Pakai Boxer & Tanpa Alas Kaki, Onadio Leonardo Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Onadio Leonardo buka suara soal videonya yang sedang berbelanja di minimarket hanya mengenakan boxer dan tanpa alas kaki, viral di media sosial.

Melalui akunnya di TikTok, dia menanggapi ramainya komentar warganet terkait penampilannya tersebut.

Pria 36 tahun tersebut tampak heran karena aksinya saat berlibur justru menjadi perbincangan publik.

"Aduh, lucu banget lagi ada orang di Threads kayak ngerekam gue. Akhirnya heboh di TikTok gara-gara gue ke Indomaret pakai kolor dan enggak pakai sendal," ujar Onadio Leonardo melalui akunnya di TikTok dikutip Sabtu (30/5).

Dia menuturkan bahwa saat itu dirinya tengah menikmati liburan di Banyuwangi, Jawa Timur.

Suami Beby Prisillia itu pun tak merasa ada yang salah dengan penampilannya saat mampir ke minimarket di kawasan pantai tersebut.

Onad, sapaannya lantas mengungkapkan keheranannya karena ramainya komentar atas penampilannya itu.

"Kan, gue lagi liburan, terus gue mampir di Banyuwangi, which is pantainya bagus banget. Kok masalah?," tuturnya.