Viral, Wanita Ini Nyamar jadi Pramugari Batik, Ditangkap di Bandara Soetta

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang wanita asal Palembang nekat menyamar sebagai pramugari maskapai Batik Air.

Pramugari gadungan itu bahkan ikut dalam pesawat rute Palembang-Jakarta dengan nomor penerbangan ID 70-508.

Wanita cantik tersebut bernama Khairun Nisa alias Nisya (23).

Aksi nekat Nisya menjadi pramugari gadungan viral di media sosial (Medsos) Instagram. Dalam video yang beredar dia memakai atribut lengkap khas Batik Air.

Nisya memakai baju putih dan rok batik ungu, tak lupa rambut yang disanggul dengan poni seperti pramugari pada umumnya.

Tak hanya itu, Nisya juga memakai tanda pengenal atau ID card dan koper berlogo maskapai tersebut.

Penyamaran Nisya terbongkar saat petugas Aviation Security (Avsec) melakukan pemeriksaan di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tanggerang Banten.

Nisya kemudian diamankan petugas bandara.