JPNN.com - Nasional - Hukum

Viral Wanita Menginjak Al-Qur'an di Lebak, Polisi Tetapkan 2 Tersangka Penistaan Agama

Senin, 13 April 2026 – 02:02 WIB
Viral Wanita Menginjak Al-Qur'an di Lebak, Polisi Tetapkan 2 Tersangka Penistaan Agama - JPNN.COM
Petugas kepolisian Lebak menetapkan dua tersangka penistaan agama setelah menjalani pemeriksaan petugas. ANTARA/HO-Polres Lebak

jpnn.com - Penyidik Polres Lebak, Banten menetapkan dua tersangka penistaan agama setelah viral video seorang wanita menginjak kitab suci Al-Qur'an.

Aksi dugaan penistaan agama itu meresahkan masyarakat di daerah itu.

"Kedua tersangka itu perempuan berinisial NL dan MT," kata Kasi Humas Polres Lebak Iptu Mustafa di Lebak, Minggu (12/4/2026).

Baca Juga:

Penetapan tersangka tindak pidana penistaan agama dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan petugas kepolisian setempat.

Peristiwa tersebut terjadi Rabu (8/4) di Kampung Polotot Selatan, Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.

Kejadian berawal dari adanya dugaan pencurian di sebuah salon milik salah satu pelaku NL terhadap MT.

Baca Juga:

Karena tidak adanya pengakuan dari MT, NL memaksa korban untuk melakukan sumpah dengan cara menginjak Al-Qur'an.

Aksi MT menginjak AL-Qur'an itu kemudian direkam dan disebarluaskan hingga viral di media sosial.

Penyidik Polres Lebak, Banten menetapkan dua tersangka penistaan agama setelah viral video seorang wanita menginjak kitab suci Al-Qur'an.

BERITA PENISTAAN AGAMA LAINNYA:

