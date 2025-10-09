Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Viral Warga Rusak Rumah Istri Brigadir Esco

Kamis, 09 Oktober 2025 – 04:50 WIB
Tangkapan layar video aksi perusakan kediaman istri Brigadir Esco oleh sekelompok warga di Lombok Barat, NTB, Rabu sore (8/10/2025). ANTARA/FB-Acem Chocem

jpnn.com, MATARAM - Sekelompok warga melakukan perusakan rumah istri Brigadir Esco Faska Rely, yakni Brigadir Rizka Sintiani.

Brigadir Rizka telah berstatus tersangka dan menjalani penahanan dalam kasus pembunuhan suaminya.

Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Muhammad Kholid mengatakan menindaklanjuti secara hukum aksi perusakan tersebut.

"Iya, untuk sementara (kasus perusakan) sedang ditangani Polres Lombok Barat," kata Kholid dihubungi di Mataram, Rabu malam (8/10).

Aksi perusakan kediaman almarhum di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang menjadi lokasi pembunuhan tersebut terekam dalam video berdurasi 32 detik dan tersebar luas di media sosial Facebook.

Akun Facebook yang membagikan rekaman video aksi perusakan dalam bentuk unggahan pribadi tersebut bernama Acem Chocem.

Video itu tercatat diunggah sekitar pukul 18.00 Wita.

Dalam rekaman video terlihat sekelompok warga melakukan aksi perusakan dengan merobohkan pagar tembok dan menghancurkan seluruh perabot di rumah yang pernah dihuni almarhum Brigadir Esco bersama istri dan anaknya tersebut.

Video viral warga merusak rumah istri brigadir Esco Faska, yakni Brigadir Rizka Sintiani.

TAGS   Brigadir Esco  Brigadir Esco Faska  Viral  pembunuhan polisi 
