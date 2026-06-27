Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Virgoun Akad Nikah Ulang dengan Lindi Fitriyana

Sabtu, 27 Juni 2026 – 18:33 WIB
Virgoun Akad Nikah Ulang dengan Lindi Fitriyana - JPNN.COM
Virgoun dan Lindi Fitriyana. Ilustrasi. Foto: Instagram/virgoun.

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Virgoun membagikan momen akad nikah ulang bersama istrinya, Lindi Fitriyana.

Melalui Instagram storynya, Virgoun tampak menjalani prosesi ijab kabul dengan khidmat.

Proses akad nikah ulang itu tampak dihadiri oleh sejumlah orang dan bertepatan dengan acara akikah putra mereka, Perfexio Muthmain Virgoun.

Baca Juga:

Ayah Lindi, Prana Jaya, menjadi wali nikah dan memimpin prosesi akad.

Dia menjabat tangan Virgoun sebelum mengucapkan ijab kabul.

‎"Saya nikahkan kamu Virgoun Putra dengan putri saya bernama Lindi Fitriyana dengan maskawin emas dan Rp 100.000 dibayar tunai," ucap ayah Lindi, Prana Jaya, dikutip dari Instagram story Virgoun pada Jumat (26/6).

Baca Juga:

Virgoun pun menjawab ijab kabul dengan lancar dalam satu tarikan napas.

"Saya terima nikah dan kawinnya Lindi Fitriyana binti Prana Jaya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," kata pelantun 'Surat Cinta Untuk Starla' tersebut.

Musisi Virgoun membagikan momen akad nikah ulang bersama istrinya, Lindi Fitriyana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   virgoun  lindi fitriyana  Menikah  Instagram  Ijab Kabul 
BERITA VIRGOUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp