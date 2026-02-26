Virgoun Bagikan Foto Ini Menjelang Kabar Pernikahannya

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Virgoun kabarnya bakal melepas status dudanya pada hari ini Kamis (26/2).

Melalui akunnya di Instagram, dia pun membagikan potret dirinya memakai pakaian yang tampaknya untuk dikenakan pada akad nikahnya dengan Lindi Fitriyana.

Dalam Instagram stornya itu, Virgoun memakai jas hitam dengan kemeja putih dan dasi kupu-kupu. Sebuah peci berwarna hitam tampak melengkapi penampilannya.

Foto tersebut seakan menjadi konfirmasi langsung atas kabar pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana.

Sebelumnya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Dua, H. Dani Nur Ali telah mengonfirmasi kabar pernikahan Virgoun.

Dia mengatakan, pendaftaran pernikahan Virgoun dan Lindi sudah masuk sejak 12 Februari lalu, secara daring.

"Perihal yang ditanyakan kepada kami mengenai pencatatan pernikahan Saudara Virgoun Teguh Putra dan Saudari Lindi, alhamdulillah sesuai dengan daftar online yang kami terima dari kedua calon pengantin tanggal 12 Februari 2026," ujar Dani Nur Ali dikutip melalui kanal Reyben Entertainment di YouTube, Selasa (24/2).

Baik Virgoun maupun Lindi juga telah melengkapi segala dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan. Dokumen itu pun telah diterima oleh pihak KUA Kelapa Dua.