Virgoun dan Lindi Fitriyana Ternyata Sudah Kenal Lama

jpnn.com, JAKARTA - Lindi Fitriyana ternyata bukan sosok baru yang dikenal oleh Virgoun.

Kakak Virgoun, Febby Carol mengatakan, sang adik sudah mengenal Lindi Fitriyana cukup lama.

Dia menyebut bahwa pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu dan istrinya merupakan teman lama.

"Enggak, sebenarnya mereka sudah kenal lama. Sudah kenal hampir mungkin 5 tahun atau 7 tahun kayaknya, hampir ya. Jadi mereka teman lama, bukan orang baru," ujar Febby Carol di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (27/2).

Namun kebetulan, cinta bersemi ketika keduanya dalam status single.

Kini, Virgoun dan Lindi Fitriyana pun telah resmi menikah dan memulai bahtera rumlah tangga.

"Sama-sama single, yang paling penting sama-sama single. Terus juga yang penting sudah sah ya say, sudah sah secara negara, secara hukum, secara agama, sudah sah," ucap Febby.

Dia menuturkan bahwa hubungan Virgoun dan Lindi semakin dekat sejak setahun terakhir.