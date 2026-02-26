Virgoun Dikabarkan Menikah Hari Ini, Begini Fakta-Faktanya

Kamis, 26 Februari 2026 – 16:24 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Virgoun dikabarkan akan menikah dengan Lindi Fitriyana pada Kamis hari ini (26/2).

Informasi mengenai pernikahan Virgoun dengan Lindi mencuat di media sosial dan menjadi sorotan publik.

Berikut fakta-fakta seputar kabar pernikahan sang musisi.

1. Surat Undangan Pernikahan Bocor

Media sosial sempat dikejutkan dengan beredarnya surat undangan pernikahan Virgoun.

Adapun undangan pernikahan itu diunggah oleh akun Lambe Turah di Instagram.

Dalam undangan itu turut dicantumkan nama mempelai perempuan yang diketahui bernama Lindi Fitriyana.

2. Respons Virgoun