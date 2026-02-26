Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Virgoun Menikah, Inara Rusli Doakan Begini

Jumat, 27 Februari 2026 – 02:34 WIB
Selebritas Inara Rusli. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Inara Rusli buka suara mengenai pernikahan mantan suaminya, Virgoun.

Tak banyak berkomentar, perempuan 33 tahun tersebut hanya mendoakan agar pelantun 'Surat Cinta Untuk Starla' itu berbahagia.

"Semoga bahagia, itu saja," ujar Inara Rusli dikutip melalui kanal Intens Investigasi di YouTube, Jumat (27/2).

Ketika ditanyai apakah dirinya diundang oleh sang mantan suami terkait hari bahagia tersebut, dia lantas memberikan jawaban singkat.

"Enggak (diundang)," kata Inara Rusli.

Sebelumnya, Virgoun dan Lindi Fitriyana resmi menikah pada 26 Februari 2026.

Setelah dua tahun lebih menyandang status duda, Virgoun mempersunting sang pujaan hatinya tersebut.

Melalui Instagram storynya, Virgoun memamerkan foto mesranya dengan sang istri.

Inara Rusli buka suara mengenai pernikahan mantan suaminya, Virgoun dengan Lindi Fitriyana.

