JPNN.com - Entertainment - Seleb

Virgoun Resmi Menikah, Sandy Arifin Ucapkan Selamat

Kamis, 26 Februari 2026 – 20:47 WIB
Virgoun dan Lindi Fitriyana. Foto: Instagram/virgoun.

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Virgoun resmi melepas status dudanya dengan menikahi Lindi Fitriyana pada Kamis (26/2).

Salah satu tamu yang hadir dalam acara pernikahan pelantun 'Surat Cinta Untuk Starla' itu adalah pengacara Sandy Arifin.

Dia menyampaikan ucapan selamat untuk Virgoun dan istrinya yang kini memulai lembaran hidup baru.

"Hanya menyampaikan selamat buat Mas Virgoun dan Mbak Lindi, kemudian setelah itu kami langsung balik karena kebetulan kami ada kerjaan lagi," ujar Sandy Arifin dikutip melalui kanal Intens Investigasi di YouTube, Kamis.

Dia mengungkapkan bahwa suasana di dalam sangat luar biasa dan dihadiri oleh keluarga serta orang-orang terdekat.

"Suasananya di dalam luar biasa, keluarga juga hadir semua. Itu saja, karena baru datang langsung balik," kata Sandy Arifin.

Dia juga menyebut bahwa Virgoun tampak keren dengan setelan jas yang dipakainya.

Sandy Arifin, bahkan memuji Virgoun dan istrinya tersebut.

Musisi Virgoun resmi melepas status dudanya dengan menikahi Lindi Fitriyana pada Kamis (26/2).

