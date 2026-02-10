Virgoun Siap Mediasi dengan Inara Rusli

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Virgoun mendatangi Kantor Komnas Anak di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Selasa (10/2).

Kuasa hukum Virgoun, Sandy Arifin menjelaskan mengenai kedatangan kliennya tersebut.

"Hari ini kami selaku tim kuasa hukum Mas Virgoun, Mas Kris, Bang Andi, Bang Purba, kami sudah memenuhi undangan dan sudah melakukan klarifikasi terkait dengan berita yang selama ini beredar. Tadi sudah ditanya satu per satu terkait apa yang sudah disampaikan dari pihak yang membuat laporan," ujar Sandy Arifin di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa.

Dia mengatakan pihaknya bersama Komnas Perlindungan Anak bakal melakukan kunjungan ke kediaman Virgoun.

Kunjungan itu guna melihat kelayakan tempat tinggal yang dihuni oleh Virgoun bersama buah hatinya.

"Jadi, kami tadi sepakat untuk berikutnya, kita bersama Pak Ketua, Pak Sirait, dalam waktu dekat akan visit ke rumah klien kami untuk melihat kelayakan tempat terkait anak-anak tinggal di sana," kata Sandy Arifin.

Selain itu, Virgoun juga menyatakan kesiapan untuk bertemu langsung dengan mantan istrinya, Inara Rusli, dalam meja mediasi yang difasilitasi oleh pihak Komnas Perlindungan Anak.

"Dalam waktu dekat juga kami akan melakukan, yang sudah disepakati oleh klien kami adalah mediasi. Tadi sudah ditanyakan langsung ke klien kami bahwa bilamana ada mediasi yang akan dilakukan oleh pihak Komnas bersama Ketua tadi, insyaallah kami akan hadir, ya," tuturnya.