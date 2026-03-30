Visa Haji Vidi Aldiano Terbit Setelah Wafat, Sang Ayah Ungkap Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Ayah mendiang Vidi Aldiano, Harry Kiss mengungkapkan soal rencana ibadah haji yang seharusnya dijalani sang putra.

Dia menuturkan bahwa visa haji pelantun Status Palsu itu sudah jadi atau terbit.

Harry mengatakan, kabar tersebut diterimanya dari pihak pengelola perjalanan haji yang sebelumnya telah didaftarkan oleh Vidi Aldiano.

"Itu kan dia sudah daftar, visanya sudah keluar. Kami juga sudah dapat kabar dari pengelola Hajinya," ujar Harry Kiss di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (29/3).

Pihak keluarga telah mengambil langkah lanjutan untuk memenuhi rencana ibadah mendiang Vidi Aldiano dengan melakukan badal haji.

Pengurusan untuk badal haji itu kini tengah diurus oleh ibunda Vidi Aldiano, Besbarini.

Sebagai informasi, badal haji adalah ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang untuk menggantikan orang yang sudah meninggal dunia atau masih hidup, tetapi uzur, sehingga tak mampu secara fisik untuk menunaikannya sendiri.

"Saya bilang ya sudah, kalau visanya sudah keluar, tetapi orangnya itu sudah enggak ada, ya sudah dibadalkan. Sudah, badalnya sudah Ibu Besba yang urus. Ibu Besba sudah nyuruh orang untuk badal Haji. Kami (keluarga) sudah Haji," ucap Harry Kiss.