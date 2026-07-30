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Visa Infinite Baru Resmi Diluncurkan, Ini Segmentasi dan Keistimewaannya

Kamis, 30 Juli 2026 – 21:32 WIB
Visa Infinite Baru Resmi Diluncurkan, Ini Segmentasi dan Keistimewaannya - JPNN.COM
Peluncuran pembaruan Visa Infinite yang diadakan di Jakarta pada Kamis (30/7). Foto: Dok. Visa

jpnn.com, JAKARTA - Visa, pemimpin global dalam pembayaran digital, resmi meluncurkan pembaruan pada Visa Infinite pada Kamis (30/7).

Pembaruan Visa Infinite dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen affluent modern seiring perubahan cara menjalani gaya hidup, berbelanja, dan bepergian.

Tidak hanya itu, pembaruan menghadirkan penawaran yang lebih fleksibel dan personal serta dua tingkatan baru, yaitu Visa Infinite Privilege dan Visa Infinite Private.

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Masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan segmen affluent yang berbeda dalam satu ekosistem premium.

Segmen affluent di Indonesia memasuki fase pertumbuhan baru. Seiring meningkatnya tingkat kesejahteraan di seluruh Indonesia, jumlah rumah tangga affluent diproyeksikan meningkat lebih dari tiga kali lipat antara 2026 hingga 2030.

Hal itu mencerminkan tren yang lebih luas di kawasan Asia Pasifik, segmen ini diperkirakan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 8% hingga 2030.

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Pertumbuhan tersebut menciptakan peluang baru bagi penerbit kartu, berbagai merek, dan penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari populasi affluent yang makin besar dan
semakin beragam.

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, preferensi konsumen affluent pun terus berevolusi.

Visa, pemimpin global dalam pembayaran digital, resmi meluncurkan pembaruan pada Visa Infinite pada Kamis (30/7).

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TAGS   visa  Visa Infinite  kartu Visa  Pembaruan Visa 
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