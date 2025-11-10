Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Vitalia Rilis Lagu Hadirmu, Sebuah Catatan dari Luka Menjadi Bahagia

Senin, 10 November 2025 – 09:19 WIB
Penyanyi Vitalia. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vitalia kembali mempersembahkan single terbaru yang berjudul Hadirmu.

Menurutnya, Hadirmu merupakan sebuah lagu dengan nuansa pop R&B yang lahir dari perjalanan hidup personalnya.

Lagu tersebut bukan sekadar karya musik, tetapi juga lembar diary terbuka, tentang masa lalu, luka, dan akhirnya kemenangan sebagai seorang ibu.

"Hadirmu bercerita tentang kegelisahan remaja yang terlalu cepat dipaksa dewasa. Kala itu, aku mengalami kehamilan di usia yang sangat muda. Dunia terasa runtuh, penuh tangis dan rasa malu. Tetapi kehadiran putriku justru menjadi cahaya, alasan untuk bangkit, dan sumber kebahagiaan terbesar dalam hidupku," ungkap Vitalia, Senin (10/11).

Vitalia menulis sendiri lirik Hadirmu yang berangkat dari pengalaman nyata.

Sementara itu, urusan musik digarap oleh Dennis Nussy, seorang music producer yang pernah bekerja sama dengan Okaay, Steven Pasaribu, Prince Poetiray, dan lainnya.

Nuansa pop R&B dipilih agar lirik yang sederhana namun sarat makna itu bisa terasa intim dan menyentuh hati.

"Hadirmu bukan hanya tentang aku, ini tentang banyak perempuan lain yang mungkin pernah merasa sendirian. Aku ingin mereka tahu, luka itu bisa jadi pelangi. Anak yang dulu terasa sebagai ujian, bisa tumbuh menjadi kebanggaan," beber Vitalia.

TAGS   Vitalia  Lagu Vitalia  Penyanyi Vitalia  Vitalia Hadirmu 

