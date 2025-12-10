Viva Retinol Serum, Skincare Halal dengan 3x Supramolecular Retinoid

Rabu, 10 Desember 2025 – 22:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Viva Cosmetics resmi meluncurkan Retinol Serum, produk perawatan wajah terbaru yang dibekali formulasi 3x Supramolecular Retinoid.

Peluncuran ini menjawab tingginya antusiasme publik sejak kemunculan video promosi dengan Brand Ambassador Shenina Cinnamon.

Produk terbaru ini menggabungkan tiga jenis retinoid—Retinol, Retinal, dan Hydroxypinacolone Retinoate (HPR)—yang bekerja menjaga kekencangan kulit, memperbaiki tekstur, serta membantu meratakan warna kulit.

Formula tersebut juga dilengkapi 3x Natural Calming Actives dan 3x Ceramide Complex untuk menjaga skin barrier dan meminimalkan risiko iritasi.

Brand Manager Viva Cosmetics, Anna Setiawati, menjelaskan bahwa kombinasi tersebut dirancang untuk memberikan hasil optimal namun tetap lembut di kulit.

“Dengan kombinasi ini, Viva Retinol Serum menjadi powerful sekaligus gentle untuk bantu kulit lebih kenyal, halus, dan cerah dengan meminimalkan iritasi,” ujarnya.

Baca Juga: Viva Cosmetics Hadirkan Viva Triple Serum

Viva Retinol Serum direkomendasikan digunakan pada malam hari, dan dapat dikombinasikan dengan Viva Anti Aging Serum atau Viva Glowing White Serum untuk hasil maksimal.

Namun, produk ini tidak disarankan digunakan bersamaan dengan AHA/BHA/PHA, vitamin C, scrub, atau turunan retinoid lainnya. Ibu hamil dan menyusui juga dianjurkan memilih varian serum Viva lain.