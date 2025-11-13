Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Vivo Mengungkap Spesifikasi X300 Series Sebelum Resmi Hadir di Indonesia

Kamis, 13 November 2025 – 22:08 WIB
Vivo Mengungkap Spesifikasi X300 Series Sebelum Resmi Hadir di Indonesia
Vivo X300 series segera melantai di Indonesia. Foto: vivo

jpnn.com, JAKARTA - vivo Indonesia bersiap meramaikan pasar smartphone tanah air dengan lini flagship terbarunya, vivo X300 Series, yang dijuluki sebagai “Camera King”.

Seri itu membawa inovasi besar lewat kolaborasi dengan ZEISS, menghadirkan kamera 200 MP Ultra-Clear Imaging dan teknologi AI canggih.

Diperkenalkan dalam dua varian — vivo X300 dan vivo X300 Pro — keduanya dirancang untuk memberikan pengalaman visual sekelas kamera profesional.

Seri Pro menjadi yang pertama di Indonesia yang mengusung 200MP ZEISS APO Telephoto Camera, menawarkan kejernihan dan stabilisasi gambar tingkat tinggi.

“Kami ingin membawa pengalaman fotografi profesional ke genggaman pengguna. vivo X300 Series merupakan bukti semangat kami tersebut," ujar Product Manager vivo Indonesia Hadie Mandala, melalui keterangannya, Kamis (13/11).

Selain kemampuan kameranya yang menonjol, X300 Series juga akan menjadi smartphone pertama vivo di Indonesia yang menjalankan OriginOS 6.

Sistem operasi anyar dengan tampilan lebih dinamis, multitasking lebih efisien, serta integrasi lintas-perangkat yang lebih seamless.

Mendukung para kreator, vivo turut membekali fitur Stage Mode 2.0 dan AI Landscape Master.

vivo Indonesia bersiap meramaikan pasar smartphone tanah air dengan lini flagship terbarunya, vivo X300 Series, yang dijuluki sebagai “Camera King”.

