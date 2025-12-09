Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Vivo S50 Series Siap Meluncur Pekan Depan, Catat Tanggalnya

Selasa, 09 Desember 2025 – 17:18 WIB
Vivo S50 Series Siap Meluncur Pekan Depan, Catat Tanggalnya - JPNN.COM
Vivo S50. (ANTARA/Vivo)

jpnn.com, TIONGKOK - Vivo akhirnya mengumumkan jadwal peluncuran smartphone barunya, yaitu S50 Series.

Ponsel yang ditawarkan dalam dua varian vivo S50 dan vivo S50 Pro Mini itu bakal dirilis pada 15 Desember 2025 di Tiongkok.

Dikutip dari GSM Arena, Senin (8/12), sebelumnya Vivo merilis sejumlah bocoran gambar resmi terkait perangkat tersebut melalui Weibo miliknya.

Selain mengumumkan tanggal peluncuran, Vivo juga membuka masa pra pemesanan (pre-order) untuk kedua ponsel tersebut di China.

Vivo S50 akan hadir dalam empat pilihan warna, yakni Confession White, Inspirational Purple, Space Black, dan Serene Blue.

Sementara itu, Vivo S50 Pro Mini akan tersedia dalam tiga warna, yaitu Confession White, Inspirational Purple, dan Space Black.

Dari sisi spesifikasi, Vivo S50 Pro Mini dipastikan akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 5.

Sementara untuk Vivo S50 versi reguler, disebut-sebut menggunakan prosesor Snapdragon 8s Gen 3.

