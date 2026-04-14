JPNN.com - Teknologi - Gadget

Vivo Y31d Pro Meluncur, Tahan Banting, Sebegini Harganya

Selasa, 14 April 2026 – 09:51 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Vivo Indonesia kembali menambah jajaran produknya dengan meluncurkan Y31d Pro du Jakarta pada Senin (13/4).

Ponsel yang dibanderol mulai dari Rp 4 jutaan itu membawa spesifikasi unggulan seperti baterai besar, bodi tahan banting hingga sertifikasi IP69+.

Public Relations Manager PT. Vivo Mobile Indonesia Alexa Tiara mengatakan Vivo Y31d Pro diciptakan dengan pendekatan yang lebih mendalam untuk menjawab kebutuhan pengguna, dan teknologi yang bisa membantu pekerjaan lebih efisien.

"Kami menemukan beberapa insight yang sangat nyata tentang kehidupan generasi non-stop. Pertama, kehabisan baterai di saat yang paling krusial," kata Alexa dalam konferensi pers peluncuran Vivo Y31d Pro di Jakarta, Senin.

Kapasitas baterai yang besar memungkinkan vivo Y31d Pro tetap dapat digunakan bahkan saat tersisa hanya 10 persen.

Pengguna masih dapat menggunakan navigasi hingga 3 jam, dan tambahan emergency mode.

Pengguna bisa melakukan panggilan selama empat menit meski baterai sudah 0 persen.

Selain itu, vivo juga memastikan agar komponen baterai tetap prima meski digunakan dalam jangka waktu panjang hingga 6 tahun dengan kualitas baterai masih di angka 80 persen.

