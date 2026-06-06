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JPNN.com - Internasional

Vladimir Putin Tegaskan Rusia tidak Memasok Senjata Apa Pun ke Iran

Sabtu, 06 Juni 2026 – 10:45 WIB
Vladimir Putin Tegaskan Rusia tidak Memasok Senjata Apa Pun ke Iran - JPNN.COM
Presiden Rusia Vladimir Putin. (ANTARA/Anadolu)

jpnn.com - RUSIA - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa pihaknya tidak memasok senjata apa pun ke Iran.

Menurut Putin, selama ini memang tidak pernah ada permintaan senjata dari Iran kepada Rusia.

"Iran tidak meminta senjata kepada kami dan kami juga tidak memasok senjata apa pun untuk Iran," kata Vladimir Putin dalam pertemuan puncak Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2026, Jumat (5/6).

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Dia mengatakan bahwa Iran mampu menjaga stabilitas internal.

Menurut dia, masyarakat Iran sudah kian terkonsolidasi sejak konflik pecah.

"Kami harus mengapresiasi kepemimpinan Iran. Mereka telah memastikan stabilitas internal masyarakatnya dan ini adalah fakta yang jelas,” ungkapnya.

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Setelah peperangan terjadi, Putin mengatakan bahwa sejumlah pihak di Barat berpikir semuanya di Iran akan runtuh dari dalam.

“Namun tidak, penilaian tersebut salah; karena sebaliknya, situasi yang terjadi adalah adanya konsolidasi di masyarakat Iran," kata Putin.

Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan pihaknya tidak memasok senjata apa pun dari Iran, karena memang tidak pernah ada permintaan dari Iran.

Sumber ANTARA

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TAGS   Vladimir Putin  Iran  Senjata  Rusia  perang Iran 
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