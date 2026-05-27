Vladimir Putin Ucapkan Selamat Iduladha, Puji Peran Muslim Bangun Rusia

Rabu, 27 Mei 2026 – 21:00 WIB
Presiden Rusia Vladimir Putin. (ANTARA/Anadolu)

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah kepada umat Islam, khususnya masyarakat Muslim di Rusia. Dia menganggap Muslim di Rusia memiliki peran besar dalam membangun negara itu.

“Saya mengucapkan selamat kepada Muslim di Rusia atas Hari Raya Iduladha,” kata Presiden Putin dalam pernyataan yang dirilis oleh Kremlin via media sosial Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Rabu (27/5).

Putin menyatakan bahwa Muslim senantiasa mengikuti ajaran Islam serta meneruskan tradisi turun-temurun dari pada leluhur dalam merayakan secara luas hari raya Iduladha.

Menurut Putih, Iduladha mengajak Muslim yang beriman agar kembali kepada sumber-sumber ajaran Islam serta menyerukan kebaikan dan keadilan, kasih sayang, dan ketakwaan.

Presiden Putin lantas menyoroti peranan besar masyarakat Muslim serta organisasi-organisasi Islam dalam memperkaya kehidupan sosial dan budaya di Rusia.

Menurut dia, Muslim Rusia memberikan perhatian besar pada penguatan nilai-nilai keluarga dan pendidikan generasi muda dalam semangat patriotisme.

“Mereka juga sangat aktif dalam melaksanakan berbagai inisiatif pendidikan maupun amal yang bernilai sosial tinggi di Rusia,” kata Putin.

Dia kemudian menyampaikan bahwa upaya Muslim di Rusia dalam mendukung para pembela tanah air, beserta keluarga mereka, layak mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya.

Sumber ANTARA

