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VNL 2026 Bergulir Mulai Hari Ini, Ada Thailand Vs Serbia

Rabu, 03 Juni 2026 – 07:55 WIB
VNL 2026 Bergulir Mulai Hari Ini, Ada Thailand Vs Serbia - JPNN.COM
VNL 2026 akan dibuka dengan laga Week 1 Putri Belgia vs Polandia di Nanjing. Foto: volleyballworld

jpnn.com - NANJING - Volleyball Nations League atau VNL 2026 bergulir mulai hari ini, dan dibuka dengan pekan pertama atau Week 1 untuk kategori putri pada 3-7 Juni.

Week 1 VNP 2026 Putri digelar di Quebec (Kanada), Brasilia (Brasil), dan Nanjing (China).

Tetangga Indonesia, Thailand, pada Week 1 ini berada di Pool 3 Nanjing.

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Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   VNL 2026  Volleyball Nations League  VNL 2026 Putri  VNL 

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