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VNL 2026: Kanada Menggebuk AS 3-0, Rekor, Cek Klasemen

Jumat, 05 Juni 2026 – 09:07 WIB
VNL 2026: Kanada Menggebuk AS 3-0, Rekor, Cek Klasemen - JPNN.COM
Brasil memimpin klasemen VNL 2026 Putri hingga Jumat (5/6) pagi. Foto: volleyballworld

jpnn.com - QUEBEC CITY – Rekor indah tercipta di Quebec City, Kanada, Jumat (5/6) pagi WIB, saat tuan rumah mengalahkan Amerika Serikat pada Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Putri.

Kanada menang 3-0 (25-22, 25-22, 30-28).

Itulah kemenangan pertama Kanada dari Amerika Serikat di ajang VNL.

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Indah lantaran terjadi di rumah sendiri dan skornya pun 3-0.

“Ini sangat indah dan menyenangkan. Kami mendapatkan poin-poin yang sulit, tetapi akhirnya bisa menang. Kemenangan pertama melawan US di VNL,” tutur opposite Kanada Kiera Van Ryk kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Van Ryk menyelesaikan pertandingan sebagai pencetak angka terbanyak, yakni 17 poin.

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“Fan juga sangat membantu. Anda tahu, pendukung bisa memberikan beban atau menambah kekuatan. Di sini, kami merasa makin percaya diri,” tutur Van Ryk.

Pada klasemen sementara, Kanada berada di urutan ke-8, sedangkan Amerika Serikat tepat di bawahnya.

Cek klasemen VNL 2026 Putri hingga Jumat pagi WIB. Thailand sudah dapat poin satu, meski belum pernah menang.

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TAGS   klasemen VNL 2026  VNL 2026  VNL  Kanada  Brasil 

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