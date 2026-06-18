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VNL 2026 Wanita: Turki Perkasa, Thailand Merana, Jepang Luar Biasa

Kamis, 18 Juni 2026 – 07:12 WIB
VNL 2026 Wanita: Turki Perkasa, Thailand Merana, Jepang Luar Biasa - JPNN.COM
Suasana di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, saat Thailand vs Ukraina di Week 2 VNL 2026 Wanita. Foto: volleyballworld

jpnn.com - ANKARA - Turki memukul Belgia pada Week 2 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita, di Ankara, Rabu (17/6) malam.

Turkiye yang kebagian jatah menjadi tuan rumah Week 2 itu, menang 3-0 (25-14, 25-13, 25-23).

Melissa Vargas yang baru tampil di VNL 2026 (absen di Week 1), menjadi pendulang angka terbanyak untuk Turki, 17 poin.

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Tuan rumah lainnya, Thailand, belum juga meraih kemenangan di VNL 2026.

Menghadapi Ukraina di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Rabu malam, Thailand kalah 2-3 (23-25, 25-19, 26-28, 25-22, 10-15).

Sementara itu, Filipina yang kembali mendapat kehormatan menjadi tuan rumah VNL, menjadi saksi kehebatan wanita-wanita Jepang.

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Mayu Ishikawa dan kawan-kawan bersusah payah menundukkan Serbia 3-2 (20-25, 26-24, 18-25, 32-30, 15-7).

Itu membuat Jepang belum terkalahkan (lihat klasemen).

Week 2 VNL 2026 Wanita di Turki, Filipina, dan Thailand masih akan berlangsung hingga Minggu, 21 Juni

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TAGS   VNL 2026  VNL 2026 Wanita  VNL 2026 Putri  VNL 
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