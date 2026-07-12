Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - All Sport

VNL 2026 Wanita: Turki Tembus 8 Besar, Thailand Luar Biasa, Cek Klasemen

Minggu, 12 Juli 2026 – 09:15 WIB
VNL 2026 Wanita: Turki Tembus 8 Besar, Thailand Luar Biasa, Cek Klasemen - JPNN.COM
Bintang Turkiye Melissa Vargas (4) bersukacita bersama rekannya setelah mengalahkan Jepang di Week 3 VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - OSAKA - Turki mengalahkan Jepang pada Week 3 atau pekan terakhir Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita di Pul Osaka, Sabtu (11/7) malam WIB.

Turkiye menang 3-1 (25-22, 22-25, 25-22, 25-22) dan memastikan satu tempat di perempat final, bergabung dengan Amerika Serikat, Brasil, Italia, Belanda, dan tuan rumah The Finals China.

Dua tempat tersisa di perempat final masih diperebutkan Kanada, Jepang, dan Polandia.

Baca Juga:

Opposite Turkiye Melissa Vargas mencetak 20 poin dan mendapat dukungan signifikan dari Sinead Jack-K?sal (14 poin), Ilkin Aydin (14), dan Zehra Gunes (13).

"Jepang tidak takut apa pun, dan tidak pernah mudah melawan mereka," kata Jack-K?sal.

"Kami berhasil memanfaatkan kekuatan kami, menyerang dan memblokir, dan itu memainkan peran besar malam ini," imbuhnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, juga di Osaka, kejutan super terjadi dalam laga Thailand vs Brasil.

Thailand menang 3-0 (25-15, 25-16, 25-17). Menurut Bangkok Post, itu merupakan kemenangan luar biasa, pertama kali Thailand menundukkan Brasil dalam sembilan tahun terakhir.

Pekan terakhir VNL 2026 Wanita belum selesai. Masih ada laga hingga Senin, 13 Juli dini hari WIB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   VNL 2026  klasemen VNL 2026  VNL  Turki  Thailand 
BERITA VNL 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp