Entertainment - Musik

Vokalis Baru, Stereowall Lepas Sisa Asa

Jumat, 30 Januari 2026 – 08:08 WIB
Stereowall. Foto: Dok. Musica Studios/2026

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Stereowall akhirnya merilis single terbaru yang berjudul Sisa Asa.

Adapun Sisa Asa merupakan sebuah karya reflektif tentang bertahan di tengah kehilangan dan menemukan kekuatan kecil untuk terus hidup.

Lagu tersebut tidak berbicara tentang harapan besar, melainkan tentang keteguhan paling sederhana yang membuat seseorang tetap melangkah ke depan.

Sisa Asa dari Stereowall ditulis berdasarkan pengalaman Ramadhan Satria (Mamed), yang kemudian dirangkum menjadi kisah universal tentang kehilangan, penerimaan, dan keberanian untuk bertahan.

Melalui lirik sederhana namun emosional, lagu itu menggambarkan makna asa sebagai bentuk dukungan paling dasar yaitu kehadiran tanpa banyak kata, pelukan tanpa penjelasan, dan kebersamaan yang tidak menuntut cerita.

Sisa Asa sekaligus juga menjadi penanda babak baru bagi Stereowall dengan hadirnya Zevana Arga (Zeva) sebagai vokalis baru.

Vokalis asal Surabaya itu resmi bergabung pada Desember 2025, menggantikan Cynantia Pratita (Tita) yang resmi mengundurkan diri pada November 2025.

Zeva dikenal memiliki minat yang kuat pada musik rock dan metalcore, serta telah terlibat dalam berbagai project musik sebelum bergabung dengan Stereowall.

Grup musik, Stereowall akhirnya merilis sebuah single terbaru yang berjudul Sisa Asa.

