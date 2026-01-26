Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Vokalis Element Lucky Widja Meninggal Dunia, Ferdy Tahier: Sudah Gak Sakit Lagi

Senin, 26 Januari 2026 – 11:15 WIB
Vokalis Element Lucky Widja Meninggal Dunia, Ferdy Tahier: Sudah Gak Sakit Lagi
Vokalis Element Lucky Widja meninggal. Foto: Instagram/luckywidja

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian vokalis band Element Lucky Widja meninggalkan luka mendalam, terutama bagi sahabatnya, yakni Ferdy Tahier.

Lucky Widja dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (25/1), sekitar pukul 22.26 WIB di Rumah Sakit Halim, Jakarta.

Kabar itu langsung disampaikan Ferdy melalui akun pribadinya di Instagram.

"Selamat jalan sahabat gue, ade gue, partner gue di panggung," tulis Ferdy.

Dia juga menuliskan pria yang akrab disapa Lucky Element kini sudah tenang dan tidak merasakan sakit lagi.

Dia mengungkapkan Lucky sudah tidak lagi menjalani pengobatan.

"Lu sudah tenang, gak sakit lagi, gak butuh cuci darah lagi, gak perlu oxygen lagi," tuturnya.

"Lu happy sekarang sudah muda lagi, tenang di sana ya ki. Gue sendirian di panggung nanyinya sekarang. Semoga gue bisa ya nyanyi sendiri. Semoga lu husnul khatimah. Sampai ketemu lagi kita, ya, brader," lanjut dia.

Kepergian vokalis band Element Lucky Widja meninggalkan luka mendalam, terutama bagi sahabatnya, yakni Ferdy Tahier.

