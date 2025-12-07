Volformer Club Jadi Wadah Kolaborasi Dokter Estetika Berbasis Teknologi Kombinasi RF & MMFU

Minggu, 07 Desember 2025 – 07:59 WIB

jpnn.com - JAKARTA - PT Haju Medical Indonesia meluncurkan Volformer Club.

Peluncuran dilakukan di tengah percepatan inovasi dunia estetika yang menuntut pemahaman teknis tinggi.

Volformer Club mewadahi para dokter estetika, terutama pengguna kombinasi dua teknologi perawatan, yakni Volnewmer dan Ultraformer.

CEO PT Haju Medical Indonesia Jay Won menjelaskan kehadiran Volformer Club bukan sekadar label semata.

Lebih dari sekadar komunitas, Volformer Club diharapkan dapat menjadi wadah dokter belajar, terakreditasi, dan membangun reputasi profesional.

"Dengan menempatkan akurasi terminologi, Volformer Club juga menegaskan pentingnya komunikasi klinis yang benar ke pasien dan khalayak luas,” ujar Jay Won di BSD, Tangerang, baru-baru ini.

Selain itu, komunitas ini hadir sebagai ruang kolaborasi sesama dokter, terkhusus bidang estetika.

Para dokter dapat saling bertukar wawasan, membahas kasus, dan mengembangkan teknik untuk hasil yang lebih stabil.