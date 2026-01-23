Volkswagen ID. Buzz Hadir dengan Warna Baru

Jumat, 23 Januari 2026 – 14:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Volkswagen meluncurkan ID. Buzz Bozz White Signature Edition, sebuah varian baru yang dirancang untuk mendukung gaya hidup modern yang mengedepankan kenyamanan.

Peluncuran model baru itu menandai komitmen Volkswagen dalam menghadirkan mobil listrik yang tidak hanya fungsional, tetapi juga merefleksikan indentitas penggunanya.

Chief Operating Officer Volkswagen Indonesia, Edo Junarko Chandra mengatakan White Signature Edition dihadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen yang memahami nilai dari ketenangan dan kejelasan dalam setiap perjalanan.

“Melalui varian ini, kami ingin menghadirkan ruang yang bisa menikmati perjalanan dengan cara yang lebih personal dan bermakna,” ungkap Edo Junarko dalam siaran persnya, Jumat (23/1).

Dia menambahkan dominasi warna putih dipilih sebagai simbol kejernihan, ruang, dan kendali– nilai-nilai yang kian relevan bagi para profesional urban dalam menjalani keseharian mereka.

Dari sisi eksterior, Volkswagen ID. Buzz Bozz White Signature Edition menawarkan dual-tone Candy White/Monosilver menghadirkan kesan bersih dan timeless.

Mobil bergaya retro itu tidak hadir untuk menarik perhatian, melainkan menemani perjalanan dengan kepercayaan diri.

Desain ikonik dan proporsinya mengingatkan bahwa karakter yang kuat kerap lahir dari kesederhanaan yang matang.