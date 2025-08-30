Volleyball World Championship 2025: Petahana dan Tuan Rumah Kandas

jpnn.com - BANGKOK - Jepang mengalahkan Thailand dalam derbi Asia pada 16 Besar Volleyball World Championship 2025 Putri di Stadion Huamark, Bangkok, Jumat (29/8) malam WIB.

Juara dunia tiga kali itu bermain konsisten untuk mengamankan kemenangan 3-0 (25-20, 25-23, 25-23).

Jepang akan menghadapi Belanda di perempat final. Belanda masuk Top 8 setelah menaklukkan juara bertahan Serbia 3-2 (27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11). Belanda vs Jepang akan digelar pada Rabu (3/9).

Kapten Jepang Mayu Ishikawa menjadi pencetak skor terbanyak timnya saat meladeni Thailand. Outside hitter berusia 25 tahun itu mencetak 14 poin, dengan 13 kill dan satu ace.

Middle blocker Haruyo Shimamura mencetak 12 poin dan opposite Yukiko Wada menyumbang 11 poin.

"Mereka (Thailand) tim yang hebat. Kami sering melakukan reli yang sangat panjang, dan kami pantang menyerah serta berusaha sebaik mungkin di setiap poin. Kemenangan hari ini sangat berarti bagi kami. Tujuan kami di sini adalah meraih medali, dan kami selangkah lebih dekat. Sekarang kami akan fokus pada pertandingan berikutnya dan berusaha sebaik mungkin lagi," tutur Shimamura.

Hari ini ada dua laga 16 Besar, cek di bawah. (vw/jpnn)

Babak Gugur Volleyball World Championship 2025

