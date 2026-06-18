Volume Penjaminan Jamkrindo Tembus Rp120,9 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sepanjang Januari-Mei 2026 membukukan volume penjaminan sebesar Rp120,9 triliun.

Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo Akhmad Albaasithu mengatakan volume penjaminan tersebut telah memberikan manfaat kepada 1.764.677 pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan melalui berbagai produk penjaminan Jamkrindo.

Selain itu, aktivitas usaha yang dijamin Jamkrindo turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.930.344 orang di berbagai sektor ekonomi.

Jamkrindo juga terus menghadirkan berbagai produk penjaminan yang menjangkau kebutuhan pelaku usaha, mulai dari penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit mikro, kredit umum, kredit konstruksi, hingga berbagai produk suretyship dan penjaminan lainnya.

Akhmad Albaasithu mengatakan kinerja perusahaan pada posisi Mei 2026 tersebut mencerminkan konsistensi dalam menjalankan mandat untuk memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM-K.

”Jamkrindo terus berupaya menjadi mitra strategis dalam memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM-K di seluruh Indonesia. Volume penjaminan yang mencapai Rp120,9 triliun hingga Mei 2026 menunjukkan komitmen kami dalam mendukung pertumbuhan usaha masyarakat sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas,” ujar Akhmad Albaasithu.

Jamkrindo meyakini peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM-K merupakan salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui layanan penjaminan yang andal dan inovatif, Jamkrindo akan terus mendukung pelaku usaha agar semakin mudah memperoleh akses kredit dari lembaga keuangan formal.