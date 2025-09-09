Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Volume Transaksi Merchant BRI Meningkat 27,2 Persen, Tembus Rp 105,5 Triliun

Selasa, 09 September 2025 – 11:49 WIB
Volume Transaksi Merchant BRI Meningkat 27,2 Persen, Tembus Rp 105,5 Triliun - JPNN.COM
BRI terus memperkuat perannya dalam ekosistem pembayaran digital. Foto: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya dalam ekosistem pembayaran digital.

Upaya itu berhasil membuat pertumbuhan signifikan transaksi merchant dan QRIS, disertai dengan berbagai inovasi terbaru pada super apps BRImo.

Langkah ini sejalan dengan komitmen BRI dalam mengakselerasi transformasi digital sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional.

Baca Juga:

Pada paruh pertama 2025, BRI mencatatkan kinerja positif di segmen merchant.

Nilai penjualan (sales volume) merchant mencapai Rp105,5 triliun, tumbuh 27,2 persen year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga tercermin pada rata-rata penjualan per merchant yang naik 62,5 persen YoY.

Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto mengungkapkan pertumbuhan transaksi merchant BRI menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap layanan digital BRI. 

Baca Juga:

"Hal ini sejalan dengan misi BRI untuk memberdayakan UMKM melalui akses keuangan yang lebih mudah, aman, dan efisien,” ujarnya.

Selain itu, transaksi melalui QRIS BRI tercatat tumbuh signifikan dengan nilai transaksi meningkat 142,9 persen YoY pada semester I 2025. 

BRI terus memperkuat perannya dalam ekosistem pembayaran digital. Simak selengkapnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BRI  BBRI  Inovasi  QRIS  BRImo 
BERITA BRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp