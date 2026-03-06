Close Banner Apps JPNN.com
Volvo ES90 Mendarat di Indonesia, Harga Rp 1,2 Miliar

Jumat, 06 Maret 2026 – 20:39 WIB
Volvo ES90 hadir di Indonesia. Foto: volvo

jpnn.com, JAKARTA - Volvo Cars membawa sedan listrik terbarunya, Volvo ES90, ke pasar Indonesia. Harganya Rp 2,1 miliar on the road Jakarta.

Kehadiran ES90 menandai fase baru strategi elektrifikasi Volvo di Indonesia.

CEO Volvo Cars Indonesia, Koji Hori, mengatakan bahwa sedan listrik premium itu bukan sekadar tambahan produk, melainkan representasi arah masa depan merek Volvo.

“Ini adalah fase baru untuk elektrifikasi yang ingin kami hadirkan di Indonesia. Bersama nilai inti Volvo seperti keselamatan dan inovasi, ES90 menjadi simbol langkah tersebut,” kata Koji dalam keterangannya, Jumat.

Volvo ES90 mengusung desain khas Skandinavia yang minimalis namun elegan.

Mobil juga dibekali berbagai teknologi keselamatan mutakhir yang selama ini menjadi identitas Volvo, dipadukan dengan performa bertenaga tanpa menghasilkan emisi.

Unit ES90 yang dijual di Indonesia didatangkan secara utuh atau Completely Built Up (CBU) dari Malaysia.

Di balik bodinya, sedan mengandalkan baterai berkapasitas 92 kWh yang memungkinkan jarak tempuh hingga 651 km berdasarkan standar WLTP.

